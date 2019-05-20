На Донбасі від початку доби поранено українського військового

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Бойовики провели три обстріли із гранатометів та стрілецької зброї

На Донбасі від початку доби понеділка, 21 травня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків отримав поранення один військовий операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що станом на 12:00 в районі проведення ООС зафіксовано три ворожі обстріли - російсько-окупаційні війська застосовували протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Під ворожий вогонь вже сьогодні потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Гнутового, Водяного та Старогнатівки. Вогонь противником вівся з напрямку н.п. Пікузи, Новоласпа та Ужівка", - зазначили в Міноборони.

Також додали, що в одному з випадків українські військові були вимушені застосувати у відповідь стрілецьку зброю.

"За попередньою інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 травня, збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав український військовий.