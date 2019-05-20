На Донбассе получил ранения украинский военный

Иллюстративное фото (ООС)

Всего боевики за сутки 11 раз нарушили перемирие

За прошедшие сутки, 19 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики дважды применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 100 мм и минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Троицкого, Паврополя, Чермалика, Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Водяного, Новогригорьевки. Также стреляли вблизи населенного пункта Золотое-4, Новгородское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен", - говорится в сообщеннии.

Также сообщается, что от начала текущих суток 20 мая враг дважды обстрелял позиции сил ООС вблизи Гнутового и Старогнатовки. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, предыдущей эпохи, 18 мая 2019, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Боевики применяли артиллерийские системы калибров 122 и 152 мм.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила об обстреле российско-оккупационными войсками жилых домов в населенном пункте Золотое на Донбассе.