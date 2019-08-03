На Донбассе с начала суток ранен украинский военный

Боевики на Донбассе с начала суток в субботу, 3 августа, осуществили пять обстрелов позиций операции Объединенных сил, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Боевики на Донбассе обстреливали позиции украинских подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС. Обстрелы осуществлялись вблизи Марьинки по направлению Трудовского, рядом с Павлополем по направлению Верхнеширокиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны 3 раза. Так, неподалеку Крымского по направлению Сокольники враг применил стрелковое оружие; по окраине Майорского по направлению Шахты 6-7 боевики использовали подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Южного по направлению Шахты Гагарина - применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, с начала суток, 3 августа 2019, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.