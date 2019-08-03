На Донбасі з початку доби поранений український військовий

Бойовики на Донбасі з початку доби в суботу, 3 серпня, здійснили п'ять обстрілів позицій операції Об'єднаних сил, поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляється на сторінці ООС в Facebook.

Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції українських підрозділів з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили два обстріли позицій ООС. Обстріл здійснювалися поблизу Мар'їнки за напрямом Трудівської, поруч з Павлополем за напрямом Верхнеширокиного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції ООС були обстріляні 3 рази. Так, неподалік Кримського за напрямом Сокільники ворог застосував вогнепальну зброю; по околиці Майорського за напрямом Шахти 6-7 бойовики використовували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. В районі Південного за напрямом Шахти Гагаріна - застосовувалися підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, з початку доби, 3 серпня 2019, российско-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.