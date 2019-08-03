На Донбассе с начала суток ранен украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики в субботу пять раз нарушили режим тишины

Боевики на Донбассе с начала суток в субботу, 3 августа, осуществили пять обстрелов позиций операции Объединенных сил, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Боевики на Донбассе обстреливали позиции украинских подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС. Обстрелы осуществлялись вблизи Марьинки по направлению Трудовского, рядом с Павлополем по направлению Верхнеширокиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны 3 раза. Так, неподалеку Крымского по направлению Сокольники враг применил стрелковое оружие; по окраине Майорского по направлению Шахты 6-7 боевики использовали подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Южного по направлению Шахты Гагарина - применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Упродовж доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу МАР'ЇНКИ з напрямку ТРУДІВСЬКОГО – застосовуючи стрілецьку зброю; поряд ПОВЛОПОЛЯ з напрямку ВЕРХНЬОШИРОКІВСЬКОГО – застосовуючи стрілецьку зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази: неподалік КРИМСЬКОГО з напрямку СОКІЛЬНИКА – застосовуючи стрілецьку зброю; околиці МАЙОРСЬКА з напрямку ШАХТИ 6-7 – застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю; в районі населеного пункту ПІВДЕННЕ з напрямку ШАХТИ ГАГАРІНА – застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю; поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО з напрямку ДОЛОМІТНОГО – застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення. 2 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, БОГДАНІВКА, ПАВЛОПІЛЬ, НИЖНЬОТЕПЛЕ, ЛУГАНСЬКЕ, СВІТЛОДАРСЬК та ПІВДЕННЕ. 2 серпня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 1 грабіж, 9 крадіжок, 1 шахрайство, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 7 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 22 адміністративних правопорушення. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 20000 осіб та 2500 транспортних засобів. 22100 осіб та 2600 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 34-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил. Підрозділи ОС до виконання завдань готові! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 3 серпня 2019 р.

Напомним, с начала суток, 3 августа 2019, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.