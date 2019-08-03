На Донбасі з початку доби поранений український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики в суботу п'ять разів порушили режим тиші

Бойовики на Донбасі з початку доби в суботу, 3 серпня, здійснили п'ять обстрілів позицій операції Об'єднаних сил, поранення отримав український військовослужбовець. Про це повідомляється на сторінці ООС в Facebook.

Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції українських підрозділів з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили два обстріли позицій ООС. Обстріл здійснювалися поблизу Мар'їнки за напрямом Трудівської, поруч з Павлополем за напрямом Верхнеширокиного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції ООС були обстріляні 3 рази. Так, неподалік Кримського за напрямом Сокільники ворог застосував вогнепальну зброю; по околиці Майорського за напрямом Шахти 6-7 бойовики використовували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. В районі Південного за напрямом Шахти Гагаріна - застосовувалися підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.

Вечірній брифінг прес-центру Об'єднання єднаних сил Вечірній брифінг прес-центру Об'єднання єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Упродовж доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу МАР'ЇНКИ з напрямку ТРУДІВСЬКОГО – застосовуючи стрілецьку зброю; порядок ПОВЛОПОЛЯ з напрямку ВЕРХНЬОШИРОКІВСЬКОГО – застосовуючи стрілецьку зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази: неподалік КРИМСЬКОГО з напрямку СОКІЛЬНИКА – застосовуючи стрілецьку зброю; околиці МАЙОРСЬКА з напрямку ШАХТИ 6-7 – застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю; в районі населеного пункту ПІВДЕННЕ з напрямку ШАХТИ ГАГАРІНА – застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю; поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО з напрямку ДОЛОМІТНОГО – застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення. 2 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, БОГДАНІВКА, ПАВЛОПІЛЬ, НИЖНЬОТЕПЛЕ, ЛУГАНСЬКЕ, СВІТЛОДАРСЬК та ПІВДЕННЕ. 2 серпня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 1 грабіж, 9 крадіжок, 1 шахрайство, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 7 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 3 особини. Виявлено 22 адміністративних правопорушення. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Про'єднаними силами територію в'їхало понад 20000 осіб та 2500 транспортних засобів. 22100 осіб та 2600 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 34-ом особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна ситуація залишається під контролем Об'єднаних сил. Підрозділи ОС до виконання завдань готові! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 3 серпня 2019 р.

Нагадаємо, з початку доби, 3 серпня 2019, российско-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.