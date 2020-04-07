На Донбассе с начала суток придерживаются режима "тишины"

От начала суток, по состоянию на 12:00, боевики не нарушали режим тишины на линии боевого столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию на линии разграничения и придерживаются режима. Военнослужащие готовы дать надлежащий отпор российским оккупантам в случае вражеской вооруженной активности.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации провели восемь обстрелов в сторону украинских позиций.

Также украинские военные на Донбассе 5 апреля сбили российский беспилотник "Застава" Bird Eye 400, который с 2012 года производится на территории Российской Федерации.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения коронавируса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.