На Донбасі з початку доби обстрілів не зафіксовано

Ілюстративне фото (УНІАН)

Обстановка на лінії фронту контрольована підрозділами об’єднаних сил

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 16 січня 2019 року, обстрілів з боку проросійських бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, станом на 12 годину дня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення на Донбасі не зафіксовано.

Гуцуляк також додав, що наразі обстановка на лінії фронту контрольована підрозділами об’єднаних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок бойових дій на Донбасі вчора, 15 січня, поранення отримав один український військовий. Вчора бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціям українських військ.

Як писало РБК-Україна, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 15 січня, перетнули понад 37 тис. осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів. За даними прикордонників, на лінії розмежування відзначається тенденція до зростання потоку через пункти пропуску.