На Донбассе с начала суток четыре обстрела. Боевики применяли минометы и пулеметы

Вблизи Водяного оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, а в районе Светлодарска подразделения ООС попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Обстрелы также были зафиксированы вблизи Староигнатьевки и Новотроицкого. Здесь боевики применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В ответ на обстрелы со стороны пророссийских боевиков украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди военных ООС нет.

О нарушении незаконными вооруженными формированиями РФ режима тишины проинформирована миссия ОБСЕ.