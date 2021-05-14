На Донбасі з початку доби чотири обстріли. Бойовики застосовували міномети і кулемети

Проросійські бойовики з початку 14 травня чотири рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з мінометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців ООС немає.
Про це повідомив прес-центр операцій Об'єднаних сил (ООС).
Поблизу Водяного окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, а в районі Світлодарська підрозділи ООС потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.
Обстріли також були зафіксовані поблизу Старогнатівки та Новотроїцького. Тут бойовики застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.
У відповідь на обстріли з боку проросійських бойовиків українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед військових ООС немає.
Про порушення незаконними збройними формуваннями РФ режиму тиші поінформовано місію ОБСЄ.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, проросійські бойовики 19 разів відкривали вогонь у бік українських військових.
Зазначимо, в окремих районах Донецької області (ОРДО) почали опечатувати нерухомість, яка вважається нібито "безхазяйною". Під арешт потрапляють квартири, господарі яких виїхали і не платять за послуги ЖКГ.
РБК-Україна писало, що 13 травня на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий. Ним виявився уродженець Чернігівської області Павло Колесник. Він служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського з вересня 2019 року.