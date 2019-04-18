На Донбассе с начала суток боевики трижды нарушили режим "тишины"

На Донбассе боевики с начала суток 18 апреля три раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов ранение получил украинский военный, сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов на брифинге, передает пресс-служба Минобороны.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших подразделений обстреляли боевики вблизи населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций в районе населенного пункта Светлодарск и Лозовое. В районе населенного пункта Крымское боевики обстреляли украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

Один украинский защитник был ранен.

Напомним, боевики в зоне проведения ООС на Донбассе продолжают создавать препятствия и отказывают наблюдателям ОБСЕ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным украинской власти участкам российско-украинской границы.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение, ранен один украинский военный.