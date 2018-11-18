На Донбассе с начала суток боевики 2 раза открывали огонь по позициям ООС

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди подразделений объединенных сил нет

На Донбассе от начала суток, 18 ноября, боевики 2 раза осуществили обстрелы позиций подразделений операции объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Как сообщается, по состоянию на 12:00, противник 2 раза открывал огонь по позициям украинских военных. При этом вооружение запрещенное минскими соглашениями враг не применял.

Отмечается, что в первом случае, боевики обстреляли позиции ООС из ручных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Гнутово. Во втором - враг открывал огонь из автоматических гранатометов и пехотного вооружения в районе Красногоровки.

"По состоянию на сейчас ситуация находится под полным контролем подразделений Объединенных сил, боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - подчеркнули в ведомстве.

Фото: ситуация на Донбассе по состоянию на 18 ноября 2018

Напомним, что за минувшие сутки, 17 ноября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.