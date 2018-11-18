На Донбасі з початку доби бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціям ООС

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає

На Донбасі від початку доби, 18 листопада, бойовики 2 рази здійснили обстріл позицій підрозділів операції об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Як повідомляється, станом на 12:00, противник 2 рази відкривав вогонь по позиціям українських військових. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами ворог не застосовував.

Зазначається, що в першому випадку, бойовики обстріляли позиції ООС з ручних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Гнутове. В другому - ворог відкривав вогонь з автоматичних гранатометів та піхотного озброєння в районі Красногорівки.

"Станом на зараз ситуація перебуває під повним контролем підрозділів Об’єднаних сил, бойових втрат у лавах Збройних Сил України немає", - підкреслили у відомстві.

Фото: ситуація на Донбасі станом на 18 листопада 2018

Нагадаємо, що за минулу добу, 17 листопада, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець.