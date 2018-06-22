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На Донбассе с начала года пострадали 111 гражданских, - Хуг

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 14:25
Фото: Александр Хуг (УНИАН)
Фото: Александр Хуг (УНИАН)

На Донбассе за год погибли 29 гражданских лиц

На Донбассе с начала 2018 года 29 гражданских погибли и еще 111 пострадали. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"В этом году 29 гражданских лиц погибли и 111 получили ранения - из-за того, что стороны не отвели вооружение, не провели разминирование, не позволяют СММ проводить мониторинг. Сколько еще должно людей умереть, прежде чем они начнут делать то, что они обещали?", - заявил Хуг.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала 7,4 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе. Он также отметил, что на Донбассе значительно возросло число случаев использования запрещенного вооружения.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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