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На Донбасі з початку року постраждали 111 цивільних, - Хуг

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 14:25
Фото: Олександр Хуг (УНІАН)
Фото: Олександр Хуг (УНІАН)

На Донбасі за рік загинули 29 цивільних осіб

На Донбасі з початку 2018 року 29 цивільних загинули і ще 111 постраждали. Про це в ході брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"В цьому році 29 цивільних осіб загинули та 111 отримали поранення - через те, що сторони не відвели озброєння, не провели розмінування, не дозволяють СММ проводити моніторинг. Скільки ще людей має померти, перш ніж вони почнуть робити те, що вони обіцяли?", - заявив Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала 7,4 тис. випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Він також зазначив, що на Донбасі значно зросла кількість випадків використання забороненого озброєння.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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