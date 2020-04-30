На Донбассе с начала года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз

По информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, на Донбассе с начала текущего года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укринформу".

Как он сообщил, боевики на Донбассе пытаются нанести урон Вооруженным силам Украины, несмотря на договоренности прекращения огня.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении обстрелов, захватчики продолжают вести огонь на поражение по подразделениям Объединенных сил."

Также он добавил, что с начала 2020 года СММ ОБСЕ в Украине в своих ежедневных отчетах зафиксировала более 7 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Так, вдоль всей линии соприкосновения широко применяется стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Также пророссийские боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, чем подвергли опасности мирных жителей.

Кроме того, оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены.