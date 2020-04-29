Боевики на Донбассе обстреляли жилые дома в Золотом-4

Фото: отверстие от попадания пули (facebook.com/pressjfo.news)

Местные жители в результате обстрелов не пострадали

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, чем подвергли опасности мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вчера боевики из жилых кварталов оккупированного Золотого-5 обстреляли окрестности Золотого-4. Под вражеский огонь попали 3 жилых дома. Жильцы не пострадали.

"Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 29 апреля на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. При этом оккупационные силы применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Вследствие вражеских обстрелов был ранен украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что 28 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец 93 отдельной моторизованной бригады Алексей Лисин. Боец вступил в бригаду в прошлом году. У погибшего военного осталась двенадцатилетняя дочь.