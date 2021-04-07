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На Донбассе от минометного обстрела пострадал военный

Автор: Дмитрий Левицкий

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вечером 7 апреля получил ранение украинский военный. Воин пострадал в результате минометного обстрела со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.

Оккупанты сегодня вели прицельный минометный обстрел украинских позиций. Украинский военный получил осколочное ранение.

"Воину оперативно была оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение", - рассказали в ОТГ.

Подразделения Объединенных сил на обстрел со стороны пророссийских боевиков открывали огонь в ответ.

"О действиях вооруженных формирований РФ уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в ОТГ.

Напомним, до этого в штабе ООС заявляли о 4 обстрелах со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. О пострадавших в рядах Объединенных сил информации не было.

За прошедшие сутки боевики 14 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Вчера на Донбассе погибли двое украинских военных.

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Новости Украины ДонбассобстрелООС
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