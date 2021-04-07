На Донбасі від мінометного обстрілу постраждав військовий

В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі ввечері 7 квітня отримав поранення український військовий. Воїн постраждав в результаті мінометного обстрілу з боку проросійських бойовиків.
Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці у Facebook.
Окупанти сьогодні вели прицільний мінометний обстріл українських позицій. Український військовий отримав осколкове поранення.
"Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - розповіли в ОТУ.
Підрозділи Об'єднаних сил на обстріл з боку проросійських бойовиків відкривали вогонь у відповідь.
"Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в ОТУ.
Нагадаємо, до цього у штабі ООС заявляли про 4 обстріли з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Про постраждалих у лавах Об'єднаних сил інформації не було.
Минулої доби бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Вчора на Донбасі загинули двоє українських військових.