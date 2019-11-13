В штабе рассказали подробности подрыва военных на мине на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил рассказали детали подрыва украинских военных на мине во время обхода позиций во вторник, 12 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Как сообщается, двое военных совершали обход на линии взводных и ротных опорных пунктов в районе населенного пункта Новотроицкое.

"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили минно-взрывные травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Раненые были немедленно доставлены в Волновахскую районную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко сообщал, что только один украинский военный находится в тяжелом состоянии. Также он отметил, что трагедия произошла не в районе разведения сил.

Отметим, 12 ноября в районе проведения операции ОС незаконные вооруженные формирования России и их наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что 11 ноября боевики на Донбассе провели 16 обстрелов позиций украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями оружия.