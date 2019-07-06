На Донбассе ликвидировали начальника разведки боевиков

Украинские морские пехотинцы ликвидировали командира разведки отдельного мотострелковой бригады "Оплот" с позывным "Скиф". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на 137-й отдельный батальон морской пехоты.

Отмечается, что спецоперация произошла недалеко от оккупированного Докучаевска. Сепаратистские СМИ сообщили, что боевик был родом из шахтерского поселка у Макеевки. В рядах террористов - "с первых дней войны".

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше ...", - сообщил 137 батальон в Facebook.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку в финансировании террористической организации "ДНР". Участники группы провели двойную регистрацию подконтрольных предприятий - в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемые фискальные органы "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

Добавим, украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории "ДНР" и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Он в списке подозреваемых авиакастрофе MH-17.