На Донбассе на КПВВ умер мужчина

В четверг, 12 декабря, на входе в контрольно-пропускном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Станица Луганская" умер человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение благотворительного фонда" Право на защиту" в Facebook.

Как сообщается, мужчина направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территорию. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории обнаружили медики. Смерть мужчины наступила 12 декабря около 11:00.

Напомним, 17 ноября на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина. Ему было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, 22 июня на Донбассе во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" скончался мужчина. Мужчина 1949 года рождения шел со стороны оккупированной территории Луганской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в очереди на КПВВ умер человек. В 15:35 старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины 1936 года рождения, срочно вызвал автомобиль скорой помощи, около 16:00 скорая помощь прибыла к месту нахождения пострадавшего, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт.