На Донбассе на КПВВ умер мужчина

Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

По предварительным данным причиной смерти стал обширный инсульт

На Донбассе во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" скончался мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской области Павла Лисянского в Facebook.

Лисянский рассказал, что мужчина 1949 года рождения шел со стороны оккупированной территории Луганской области.

"При подходе к Украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать", - сообщил Лисянский.

Также он заявил, что по предварительным данным врачи поставили диагноз обширный инсульт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в очереди на КПВВ умер человек. В 15:35 старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины 1936 года рождения, срочно вызвал автомобиль скорой помощи, около 16:00 скорая помощь прибыла к месту нахождения пострадавшего, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт.