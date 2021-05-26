На Донбассе до конца года обновят рекордных 532 км дорог, - Кубраков

Он рассказал, что за 5 лет до старта программы ремонтно-строительные дорожные работы завершились только на 144,5 км дорог Донецкой области. Тогда как за первый год "Большой стройки" в области было восстановлено 140,1 км, в том числе 8 мостов и путепроводов. В планах на 2021 - обновить 156 км дорог региона.

"В Луганской области цифры еще более контрастируют. За предыдущие 10 лет там было отремонтировано только 132,9 км дорог. Из них за последние 5 лет - 44,5 км. В рамках проекта Большая стройка за один 2020 год мы восстановили 194 км. В этом году за государственный счет планируется отремонтировать 201 км. Вместе с привлеченным дополнительным финансированием от международных финансовых организаций мы обновим 376,6 км в Луганской области", - написал Кубраков.

Таким образом, за два года "Большая стройка»"охватит на 50% больше дорог Востока, чем было сделано с 2010 по 2019 годы.

В 2021 году для обновления дорог востока начали привлекать дополнительное финансирование - например, в рамках проекта Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" будут профинансированы работы на 175,6 км дорог в Луганской области.

В частности, планируется обновить 12-километровый участок дороги Н-26 Чугуев - Меловое; 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск 42 км километра дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут.

"Ряд наиболее важных для Востока маршрутов уже обновлен и мы не планируем останавливаться. Эти дороги имеют большое значение для экономического восстановления и развития, создания рабочих мест, сближения с остальной страной пострадавшего в результате конфликта региона и, в частности, для будущей интеграции оккупированных территорий. Всего в Донецкой и Луганской областях мы планируем обновить 532 км дорог до конца года", - отметил Кубраков.