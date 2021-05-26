На Донбасі до кінця року оновлять рекордних 532 км доріг, - Кубраков

Він розповів, що за 5 років до старту програми ремонтно-будівельні дорожні роботи завершились лише на 144,5 км доріг Донецької області. Тоді як за перший рік "Великого будівництва" в області було відновлено 140,1 км, зокрема і 8 мостів та шляхопроводів. У планах на 2021 рік - оновити 156 км доріг регіону.

"У Луганській області цифри ще більш контрастують. За попередні 10 років там було відремонтовано лише 132,9 км доріг. З них за останні 5 років - 44,5 км. У рамках проєкту Велике будівництво за один 2020 рік ми відновили 194 км. Цього року за державний кошт заплановано відремонтувати 201 км. Разом із залученим додатковим фінансуванням від міжнародних фінансових організацій ми оновимо 376,6 км на Луганщині", - написав Кубраков.

Таким чином, за два роки "Велике будівництво" охопить на 50% більше доріг сходу, ніж було зроблено з 2010 по 2019 роки.

У 2021 році для оновлення доріг сходу почали залучати додаткове фінансування – наприклад, у рамках проєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження" будуть профінансовані роботи на 175,6 км доріг у Луганській області.

Зокрема, планується оновити 12-кілометрову ділянку дороги Н-26 Чугуїв - Мілове; 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ; 42 км кілометри дороги Т-13−02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут.

"Низку найбільш важливих для Сходу маршрутів уже оновлено й ми не плануємо зупинятися. Ці дороги мають велике значення для економічного відновлення та розвитку, створення робочих місць, зближення з рештою країни постраждалого внаслідок конфлікту регіону, і, зокрема, для майбутньої інтеграції окупованих територій. Усього в Донецькій та Луганській областях ми плануємо оновити 532 км доріг до кінця року", - зазначив Кубраков.