На Донбассе в ходе боев возле Луганского ранен украинский военный, - ООС

В течение дня на Горловском направлении боевики использовал гранатометы и 82-мм минометы

На Донбассе в пятницу, 29 июня, в ходе боев вокруг населенного пункта Луганское получил ранение украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в течение текущих суток, от 7 утра и до 18 часов, боевики продолжали вооруженные провокации против украинских подразделений.

"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз из запрещенного минскими договоренностями оружия... В течение дня на Горловском направлении было горячо. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако, в результате активных боевых действий один наш военнослужащий получил ранения", - сообщили в пресс-центре.

Также указано, что на Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское украинские позиции обстреливались из гранатометов, а по защитникам Новотошковского отработал вражеский танк.

"Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано, и материалы переданы в международные организации. Потерь среди личного состава на этом направлении нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении противник вел огонь по защитникам Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, а на Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Широкино и Водяное, где боевики применяли против украинских военных гранатометы и стрелковое оружие.

"Наши позиции у Бердянского боевики российских оккупационных войск испытали на прочность 120-мм минометной миной", - отмечают в пресс-центре.

Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет. Потери врага уточняются.

Напомним, в районе проведения ООС за прошедшие сутки, 28 июня, российские оккупационные войска 28 раз обстреляли позиции ВСУ, четыре украинских военных погибли, двое были ранены.