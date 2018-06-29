На Донбасі у ході боїв біля Луганського отримав поранений український військовий, - ООС

Упродовж дня на Горлівському напрямку бойовики використовував гранатомети та 82-мм міномети

На Донбасі у п'ятницю, 29 червня, у ході боїв навколо населеного пункту Луганське отримав поранення український військовий. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на свої сторінці у соцмережі Facebook.

Так, упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години, бойовики продовжували збройні провокації проти українських підрозділів.

"Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, 5 разів із забороненої Мінськими домовленостями зброї… Упродовж дня на Горлівському напрямку було найгарячіше. Бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Для примушення окупантів до припинення вогню наші захисники відкривали вогонь наявними вогневими засобами. Проте, внаслідок активних бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення", - повідомили у прес-центрі.

Також вказано, що на Луганському напрямку у районі населеного пункту Кримське українські позиції обстрілювалися із гранатометів, а по захисниках Новотошківського відпрацював ворожий танк.

"Це грубе порушення режиму припинення вогню задокументовано, і матеріали передані до міжнародних організацій. Втрат серед особового складу на цьому напрямку немає", - сказано у повідомленні.

Крім того, на Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки та Пісків зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів, а на Маріупольському напрямку бої точилися у районі населених пунктів Лебединське, Широкине та Водяне, де бойовики застосовували проти українських військових гранатомети та стрілецьку зброю.

"Наші позиції біля Бердянського бойовики російських окупаційних військ випробували на міцність 120-мм мінометної міною", - відзначають у прес-центрі.

Серед українських військовослужбовців на цьому напрямку втрат немає. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, у районі проведення ООС протягом минулої доби, 28 червня, російські окупаційні війська 28 раз обстріляли позиції ВСУ, чотири українських військових загинули, двоє були поранені.