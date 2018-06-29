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Интервью

На Донбассе за сутки погибли 4 украинских военных, двое ранены

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 07:58
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 ранены

В районе проведения антитеррористической операции в течение минувших суток, 28 июня, российские оккупационные войска 28 раз обстреляли позиции ВСУ, четыре украинских военных погибли, двое ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сообщении.

По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 ранены.

Как сообщили в штабе, отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги, где в результате обстрелов украинских позиций у Светлодарска и Новозвановки погиб военный.

Еще двое защитников Украины погибли, а один получил ранение в районе населенного пункта Южное на горловском направлении.

На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеорецкое и Авдеевка, где еще один военный получил несовместимые с жизнью раны.

На мариупольском направлении противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.

 

Утреннее возведение на 7:00 29 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 28 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четвер 28 июня 2018 г.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств в Станице Луганской.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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