На Донбассе гремят взрывы и выстрелы: ОБСЕ насчитала 79 нарушений за сутки

По информации ОБСЕ, все нарушения режима прекращения огня произошли в Донецкой области. Там зафиксировали многочисленные выстрелы и 4 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районах вблизи Донецкой фильтровальной станции и в районе поселка Широкино.

В районе ДФС наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия. А возле Широкиного наблюдатели слышали взрывы от боеприпасов.

"В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете ОБСЕ за 4 июня.