ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі госпіталізували із пораненням українського військовго

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 14:49
На Донбасі госпіталізували із пораненням українського військовго
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики від початку доби провели вже чотири обстріли, застосувавши кулемети великого калібру

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ у п'ятницю, 24 травня, отримав поранення український військовий. Його було госпіталізовано, передає РБК-Україна із посилання на прес-центр Міноборони.

Зазначається, що від початку доби станом на 12:00 зафіксовано чотири обстріли.  Зокрема, на Луганському напрямку після 8:00 ранку протягом півгодини обстрілювали позиціЇ підрозділів Об’єднаних сил неподалік Майорська.

На Донецькому напрямку активність ворога спостерігалася вночі та під ранок поблизу н.п. Гнутове, Новотроїцьке та Лебединське. Застосовувались автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил з пораненням евакуйований для надання медичної допомоги до військового мобільного госпіталю", - заявили в Міноборони.

Втрати противника в результаті вогню ЗСУ у відповідь уточнюються.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила про отримання додаткових доказів військової присутності Російської Федерації у Донецькій області. 

На Донбасі поранений український військовий Бойовики на Донбасі посилили обстріли, українські військові збили ворожий безпілотник
Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся