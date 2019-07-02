На Донбассе горняки протестуют против отключения шахты от электроэнергии

По поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, сегодня ночью приехал на шахту "Горская" ГП "Первомайскуголь" за 10 км от линии фронта ее заместитель Павел Лиснянский. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Лиснянского.

Сообщается, что в шахте на глубине 700 м находятся 6 горняков, которые отказываются выезжать на поверхность в знак протеста. Протест связан с отключением шахты от электроэнергии, что повлечёт затопление горных выработок и насосных станций.

"Сейчас на шахте введён в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть", - говорится в сообшении.

Лиснянський провёл телефонные переговоры с протестующими горняками, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.

Ранее сообщалось, что вблизи города Торецк Донецкой области вечером в пятницу, 14 июня, произошла авария, которая привела к гибели 1 человека.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области в шахтоуправлении "Покровское" погибли два шахтера.