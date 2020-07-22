На Донбассе еще один военный получил ранение

На Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов еще один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, боевики обстреляли украинские позиции у населенного пункта Пищевик из автоматических станковых гранатометов.

Военного с осколочным ранением эвакуировали в медучреждение. Его состояние - удовлетворительное.

С начала суток, 22 июля, в результате обстрелов боевиков получили ранения трое военнослужащих.

Напомним, сегодня боевики шесть раз нарушили "тишину".

Кроме того, в Луганской области произошел пожар из-за обстрела боевиков.