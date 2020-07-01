На Донбассе двое военных получили ранения

На Донбассе 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики применили запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь вблизи Невельского. Там оккупанты применили минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также боевики обстреливали украинских военных вблизи Водяного, Авдеевки и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь вблизи Новотошковского, Новозвановки, Луганского, Зайцево и Хутора Вольного.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

По данным разведки 30 июня наши защитники ранили трех боевиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшую неделю на Донбассе ликвидировали десять боевиков, еще девять получили ранения.

Кроме того, на выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса.