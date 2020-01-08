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На Донбассе двое украинских военных получили ранения

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 18:16
На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики дважды нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

"Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января боевики также дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник применил гранатометы разных систем и другое стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. В отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда миссии ОБСЕ предоставила информацию о нарушении украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений. В частности, зафиксировано присутствие на линии разграничения зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

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