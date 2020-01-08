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На Рождество на Донбассе дважды обстреляли Васильевку

Новости » Общество     08.01.2020 - 07:28
На Рождество на Донбассе дважды обстреляли Васильевку
Иллюстративное фото (ООС)

Потерь в рядах ООС нет

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в течение вторника, 7 января, дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что оба раза зафиксированы обстрелы по украинским позициям неподалеку населенного пункта Васильевка, которая в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Противник применил гранатометы разных систем и другое стрелковое оружие.

"Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ООС.

На Рождество на Донбассе дважды обстреляли ВасильевкуНа Рождество на Донбассе дважды обстреляли Васильевку

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. В отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда миссии ОБСЕ предоставила информацию о нарушении украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений. В частности, зафиксировано присутствие на линии разграничения зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

В ответ международное сообщество InformNapalm предположила, что информация СММ ОБСЕ, может быть связана со ростом количества граждан России в составе наблюдателей.

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