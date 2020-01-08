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На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 18:16
На Донбасі двоє українських військових отримали поранення
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики двічі порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вольний з загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.

"Сьогодні, 8 січня, в результаті обстрілу ворожих два військовослужбовців збройних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня бойовики також двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник застосував гранатомети різних систем та інше стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відвід озброєнь на Донбасі з української сторони. У звітах від 4 і 6 січня 2020 року команда місії ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відвід озброєнь. Зокрема, зафіксовано присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

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