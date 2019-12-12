На Донбасі двоє українських військових дістали поранення

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики не дотримуються режиму тиші, зафіксовано 10 обстрілів за добу

На Донбасі збройні формування Російської Федерації не виконує взяті Росією зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до підсумків зустрічі "Нормандської четвірки". Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що протягом минулої доби 11 грудня збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього двоє українських військових дістали поранення.

"Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил", - підтвердили в штабі ООС.

Противник обстрілював позиції українських військ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися біля Новомихайлівки, неподалік Павлополя, біля Лебединського, Авдіївки, Мар'їнки, двічі неподалік Зайцевого, поблизу Кримського та двічі біля Травневого.

"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, Україна подала звернення до ОБСЄ з проханням посприяти недопущенню на ділянки розведення сил представників незаконних збройних формувань з символікою "СЦКК", зокрема у Станиці Луганській.