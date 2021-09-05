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На Донбассе два раза срывали "тишину": тяжело ранен украинский боец

Автор: Артур Родивилов

С начала суток, 4 сентября, боевики на Донбассе совершили два обстрела позиций украинских сил. Ранен военные ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, в направлении Старогнатовки открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое", - указали в штабе.

Утром 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что боевики усилили боевую подготовку на Донбассе. Об этом сообщила разведка.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ заметила военную технику боевиков возле населенных пунктов и в жилых районах. Боевики размещают танки, зенитные установки и БТР-ы в нарушение линий отвода.

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ДонбассООС