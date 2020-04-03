На Донбассе из-за долгов обесточили шахту

Фото: шахта "Южнодонбасская № 1" (wikipedia.org)

Сегодня Кабинет министров запретил отключать электричество шахтам

В Угледаре Донецкой области обесточили шахту "Южнодонбасская № 1", добыча на которой была приостановлена из-за карантина в Украине. Об этом на брифинге заявил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА Андрей Литвинов.

По его словам, шахту обесточили с 16:00 2 апреля в связи с невыполнением графика погашения задолженности перед оператором системы распределения энергоснабжения.

"Общая задолженность 115 млн гривен. Но есть и задолженность перед горняками на более 41 млн гривен. Вопрос на контроле и прорабатывается", - отметил Литвинов.

Он также отметил, что сегодня вышло постановление Кабмина, которая запрещает отключение шахт от энергоснабжения. Кроме того, поставщикам природного газа запретили прекращать подачу газа на тепловые и электростанции.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года. Также сообщалось, что на селекторном совещании Оперативного штаба Минэкоенерго с руководителями государственных шахт договорились о минимизации добычи на время карантина в Украине.