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На Донеччині через борги знеструмили шахту

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 17:09
На Донеччині через борги знеструмили шахту
Фото: шахта "Південнодонбаська № 1" (wikipedia.org)

Сьогодні Кабінет міністрів заборонив відключати електрику шахтам

У Вугледарі Донецької області знеструмили шахту "Південнодонбаська № 1", видобуток на якій було припинено через карантин в Україні. Про це на брифінгу заявив директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА Андрій Литвинов.

За його словами, шахту знеструмили з 16:00 2 квітня у зв'язку з невиконанням графіка погашення заборгованості перед оператором системи розподілу енергопостачання.

"Загальна заборгованість 115 млн гривень. Але є і заборгованість перед гірниками на понад 41 млн гривень. Питання на контролі і опрацьовується", - зазначив Литвинов.

Він також зазначив, що сьогодні вийшла постанова Кабміну, яка забороняє відключення шахт від енергопостачання. Крім того, постачальникам природного газу заборонили припиняти подачу газу на теплові та електростанції.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України погасив борги перед шахтарями за і лютий 2019 2020 року. Також повідомлялося, що на селекторній нараді Оперативного штабу Мінекоенерго з керівниками державних шахт домовилися про мінімізацію видобутку на час карантину в Україні.

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