На Донбассе девушка через минное поле сбежала из ОРДЛО

Сообщается, что вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой "ДНР" возле поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в оккупированной Горловке и имеет паспорт так называемой "Донецкой народной республики".

По данным полиции, несовершеннолетняя после отдыха с друзьями сознательно пересекла минные поля и вышла на линию разграничения возле Верхнеторецкого.

"Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине", - говорится в сообщении.

Сейчас с ней работает ювенальная полиция и социальная служба.

"Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей", - говорится в сообщении.