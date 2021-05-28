На Донбасі дівчина через мінне поле втекла з ОРДЛО

Повідомляється, що вчора близько 23:00 на позиції Збройних сил України з боку так званої "ДНР" біля селища Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає в окупованій Горлівці і має паспорт так званої "Донецької народної республіки".

За даними поліції, неповнолітня після відпочинку з друзями свідомо перетнула мінні поля і вийшла на лінію розмежування біля Верхньоторецького.

"Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. За словами дівчини, вона має родичів в Західній Україні", - йдеться в повідомленні.

Зараз з нею працює ювенальна поліція і соціальна служба.

"Її оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей", - йдеться у повідомленні.