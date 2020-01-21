На Донбассе детям-сиротам выдают российские паспорта

На Донбассе на временно оккупированных территориях сиротам раздают российские паспорта, а пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан "ЛДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Да, шестеро воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Довжанську (бывший Свердловск) Луганской области получили паспорта России и "ЛНР".

Отмечается, что дети не могут приехать на подконтрольную Украине территорию за легальными документами.

Как заявила бывшая специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, "паспортизация" на этих оккупированных территориях началась уже давно, дети-сироты действительно получают "документы" "ЛДНР". Но, по ее словам, пока что Украина не может этому противодействовать, потому что не разработана ни одна процедура для замены этих "паспортов" на украинские документы.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Ранее сообщалось, что по состоянию на август 2019 года гражданство Российской Федерации получили 13 тысяч жителей ОРДЛО. В Генеральной прокуратуре отметили, что большая частью лиц, которые получили российские паспорта, была идентифицирована.

РБК-Украина писало, что в 2019 году 196 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре.