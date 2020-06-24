На Донбассе десяткам людей пришлось ночевать на пункте пропуска

Фото: пункт помощи ГСЧС (facebook.com/MNSDon)

Среди них 6 детей

Вчера линию разграничения в Донецкой области не смогли пересечь 42 человека. Этим гражданам пришлось ночевать на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое".

Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, вчера к ним за помощью обратилась группа людей, среди которых было шестеро детей. Их разместили в специальном модуле, который дополнительно установили на КПВВ.

"Все меры по оказанию помощи гражданам предоставляются с учетом карантинных ограничений. Регулярно осуществляется санитарная обработка палатки и модуля, соблюдается социальная дистанция", - добавили в ГСЧС.

Отметим, с украинской стороны пункты пропуска заработали еще 10 июня, однако боевики отказывают полностью возобновлять работу своих блокпостов. Например, в Луганской области работает только пункт пропуска "Станица Луганская".

Напомним, 22 июня оккупационные силы возобновили работу пункта пропуска "Новотроицкое", но продолжают блокировать пропуск через КПВВ "Марьинка".

Перед этим боевики заявляли о готовности возобновить пропуск через линию разграничения вблизи КПВВ "Новотроицкое", но только в одностороннем порядке.

Кроме того, наемники ограничили пропуск людей через пункты пропуска в Луганской области.

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Автор: Дмитрий Левицкий