На Донбассе десяткам людей пришлось ночевать на пункте пропуска

Среди них 6 детей
Вчера линию разграничения в Донецкой области не смогли пересечь 42 человека. Этим гражданам пришлось ночевать на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое".
Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
По данным спасателей, вчера к ним за помощью обратилась группа людей, среди которых было шестеро детей. Их разместили в специальном модуле, который дополнительно установили на КПВВ.
"Все меры по оказанию помощи гражданам предоставляются с учетом карантинных ограничений. Регулярно осуществляется санитарная обработка палатки и модуля, соблюдается социальная дистанция", - добавили в ГСЧС.
Отметим, с украинской стороны пункты пропуска заработали еще 10 июня, однако боевики отказывают полностью возобновлять работу своих блокпостов. Например, в Луганской области работает только пункт пропуска "Станица Луганская".
Напомним, 22 июня оккупационные силы возобновили работу пункта пропуска "Новотроицкое", но продолжают блокировать пропуск через КПВВ "Марьинка".
Перед этим боевики заявляли о готовности возобновить пропуск через линию разграничения вблизи КПВВ "Новотроицкое", но только в одностороннем порядке.
Кроме того, наемники ограничили пропуск людей через пункты пропуска в Луганской области.
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Автор: Дмитрий Левицкий