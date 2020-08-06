На Донбассе за день не зафиксировано ни одного обстрела

Режим прекращения огня на Донбассе сегодня, 6 августа, соблюдается в полной мере. В течение дня не зафиксировано ни одного обстрела.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что украинская сторона придерживается полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что уже одиннадцатые сутки подряд после объявления режима прекращения огня нет боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нарушения режима "тишины" на Донбассе заявил, что в этом вопросе много вопросов и проблем.

Соглашение о полном прекращении огня на Донбассе вступило в силу 27 июля; при этом стороны могут открывать ответный огонь в случае наступательных действий, предварительно проинформировав миссию ОБСЕ и Трехстороннюю контактную группу.