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На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 18:18
На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе зафиксировано 10 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 19 ноября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 18 часов вечера на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, 5 раз боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В течение дня боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Вильный, Травневое, Степное, Березовое, Новотроицкое, Гнутово, неподалеку Желобка и в районе Чермалыка.

"Во время боевых действий, сегодня, 19 ноября, ранения получили два военнослужащих объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что по информации украинской разведки, российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе.

Также сообщалось, что вчера, 18 ноября, на блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто из так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР").

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Темы: Новости ООС
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