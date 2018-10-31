На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

За день боевики 13 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) за день, 31 октября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, за день боевики 13 раз обстреливали украинские позиции, один раз из запрещенного Минском вооружения. Под обстрелами боевиков оказались украинские позиции вблизи Водяного, Золотого, Новоселовки Второй, Авдеевки, Песков, Новомихайловки, Старогнатовки, Павлополя и Лебединского.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей.

Добавим, ранее Лукашенко также заявлял, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и РФ для его разрешения. Он также заявлял, что этот вопрос должны решить три славянских народа, а не Америка или Европа.