На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

За день бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) за день, 31 жовтня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, за день бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції, один раз із забороненого Мінськом озброєння. Під обстрілами бойовиків опинилися українські позиції поблизу Водяного, Золотого, Новоселівки Другої, Авдіївки, Пісків, Новомихайлівки, Старогнатівки, Павлополя та Лебединського.

"У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном.

Додамо, раніше Лукашенко також заявляв, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і РФ для його вирішення. Він також заявляв, що це питання мають вирішити три слов'янські народи, а не Америка чи Європа.