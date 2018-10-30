На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/desnaukr)

В течение дня боевики 9 раз открывали огонь по позициям ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 30 октября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня в течение дня боевики 9 раз открывали огонь по позициям ООС, в частности, 4 раза из запрещенного Минском вооружения.

Как сообщается, боевики из минометов вели обстрелы вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакино, из БМП - неподалеку Авдеевки и Опытного, а неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского - из стрелкового оружия.

"Подразделения, которые обороняются, предпринимали активные меры для прекращения огневой активности противника. В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения.

Кроме того, сообщалось, что боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР").