На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/desnaukr)

Протягом дня бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціям ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 30 жовтня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні протягом дня бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціям ООС, зокрема, 4 рази із забороненого Мінськом озброєння.

Як повідомляється, бойовики з мінометів вели обстріли поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного, з БМП - неподалік Авдіївки та Опитного, а неподалік Марїнки, Павлополя і Лебединського - із стрілецької зброї.

"Підрозділи, що обороняються, вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога. В ході бойових дій два військовослужбовці об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, на окупованому Донбасі посилюються проукраїнські настрої.

Крім того, повідомлялося, що що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР").